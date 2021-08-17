 

Суд Москвы вернул в прокуратуру дело о краже у Чубайса на 70 млн рублей

17.08.2021, 7:22, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаХамовнический суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело о краже имущества бывшего гендиректора Роснано Анатолия Чубайса на 70 млн рублей, основным фигурантом которого является его бывший деловой партнер Илья Сучков, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров.

«Хамовнический районный суд Москвы вернул на начальной стадии рассмотрения уголовное дело прокурору Московской области для устранения недостатков, которые не могут быть устранены в судебном заседании и исключают принятие по делу законного решения», – сообщил источник ТАСС, ссылаясь на соответствующее постановление столичного районного суда. Адвокат добавил, что решение пока не обжаловано гособвинением в Московском городском суде и не вступило в силу.

Одинцовский городской суд Московской области в июне прошлого года принял аналогичное решение и вернул дело областному прокурору для устранения допущенных нарушений, а представитель надзорного ведомства в свою очередь вернул материалы дела на доследование.

Как следует из постановления московского судьи, которое почти не отличается от решения его коллеги из Подмосковья, обвинительное заключение по делу не конкретизировано, в процессуальных документах похищенное имущество указано обезличенно, его невозможно идентифицировать, «поэтому отсутствие в фабуле обвинения таких данных снова делает обвинение неконкретным, невнятным и лишает всех подсудимых возможности полноценно защищаться».

В 2018 году сообщалось, что бывшему деловому партнеру Чубайса Илье Сучкову вменяют ущерб на 1 млрд рублей. Также по делу был арестован Муса Садаев, член федерального политического совета Партии народной свободы («Парнас»).



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