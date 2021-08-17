 

Мнение: О бункерном старце, управляющем «по телевизору»

17.08.2021, 7:14, Разное
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Фото © Reuters.

Иногда так тоже бывает – увидишь какой-нибудь протокольный снимок, и сразу facepalm. Потому что – ну как такое может быть?

Кстати, а вы заметили, что социальную дистанцию в 1,5 метра он старается держать даже от пресловутого телевизора?

Да, но кто этот мощный старец, привившийся самой надёжной в мире прививкой от #коронавирус­а?

Наверное, не все сходу узнают его на фото. Ба! Да это же Джозеф Робинетт Байден-младший, 46-й президент Соединённых Штатов Америки, обсуждает со своим National Security Council ситуацию в Афганистане после вывода военного контингента США. Хотя что там обсуждать? Плачевно всё…

А тем временем последние счастливчики, поверившие Америке, покидали Кабул вот так. Это военно-транспортный самолёт ВВС США, если что.

Гегемон всегда тебе поможет, сынок © Но виноваты, конечно же, сами афганцы.

Ладно, вернёмся к теме в заголовке.

Так кто же, учитывая традиции госуправления, на самом деле бункерный?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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