 

В Узбекистане за два дня принудительно посадили почти 50 вертолетов и самолетов с афганскими военным

17.08.2021, 7:12, Разное
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Власти Узбекистана 14-15 августа посадили 22 военных самолета и 24 вертолета Афганистана с 585 вооруженными афганскими военнослужащими. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру Узбекистана.

Все самолеты и вертолеты принудительно посадили в международном аэропорту города Термеза. Во время сопровождения один из истребителей «МиГ-29» ВВС Узбекистана и «Эмбрайер-314» столкнулись. Пилоты смогли катапультироваться.

Генпрокуратура Узбекистана также сообщила, что 158 жителей Афганистана и военнослужащих этой страны незаконно пересекли границу по реке Амударья. Ведомство возбудило уголовные дела.

При этом власти Таджикистана разрешили самолетам с экс-военными афганского правительства приземлиться на своей территории. В этой стране в общей сложности высадили более 100 человек. Власти Таджикистана уточнили, что всего на их территории приземлились два самолета из Афганистана.

15 августа боевики «Талибана»* без боя взяли афганскую столицу Кабул и заявили о намерениях объявить на территории страны Исламский Эмират. Гани сложил полномочия и бежал из страны. Сторонники движения заявили о полном контроле над Афганистаном и его границами. Единственным вариантом покинуть страну оставался аэропорт Кабула. Khaama Press пишет, что три человека погибли при попытке вылететь, зацепившись за шасси самолета ВВС США. В общей сложности число погибших в аэропорту Кабула достигло десяти.

Ряд стран эвакуировали свои посольства, однако МИД РФ ранее сегодня заявил, что не планирует следовать их примеру. Российские представители сообщили, что не переживают по поводу ситуации в Афганистане. При этом российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот», начали облетать территорию страны.

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Источник: Новая газета



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