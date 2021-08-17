Гривна к евро и доллару дорожает второй день

Гривна к доллару подорожала на четыре копейки – с 26,69 грн/$ до 26,65 грн/$.

К евро гривна укрепилась на четыре копейки – с 31,40 грн/€ до 31,36 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю укрепился с 3,64 грн/10 руб. до 3,62 грн/10 руб.

Контекст:

Согласно июльскому прогнозу украинского финансиста Тараса Козака, в ближайшие месяцы курс доллара будет колебаться в диапазоне 26,5–27,5 грн/$, ближе к нижнему краю.

Украинская валюта по отношению к евро и доллару росла и накануне, 16 августа.

—