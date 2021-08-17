 

Турция передумала браться за управление аэропортом Кабула

17.08.2021, 6:28, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАнкара отказалась от намерения управлять аэропортом Кабула, но готова оказать в этом вопросе помощь движению «Талибан» (запрещено в России), сообщили источники в турецких силах безопасности.

Если талибы попросят о помощи в области «техники и безопасности в аэропорту», Турция может ее оказать. Процесс «взятия управления турецкими военными», как отметил источник Reuters, «автоматически прекратился» из-за «полного хаоса» в аэропорту, передает ТАСС.

В конце июля Эрдоган заявлял, что Анкара готова взять на себя управление аэропортом Кабула, если Соединенные Штаты окажут необходимую поддержку. Сообщалось, что миротворческое подразделение азербайджанской армии вместе с турецкими военными будет обеспечивать безопасность аэропорта. После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника.



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