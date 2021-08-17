Мнение: Об истоках позора в пяти фотографиях



Фото © Reuters.

Западной журналистики не откажешь в искусстве кадра с потаённым смыслом. Или с фигой в кармане, как на заглавном фото. Но как самая могущественная страна мира, ещё не так давно заявлявшая, мол, «мы даже не можем себе представить, что покинем эту страну», и её самая сильная в мире армия могли до такого дойти?

Возможно, вот эти пять фотографий из 20-летней истории американского военного присутствия в Афганистане помогут если не понять, то вспомнить.

2001 год.



7 октября 2001 года #США вместе с британскими союзниками официально начали операцию «Несокрушимая свобода». В этой фазе войны участие западных сил сводилась к бомбардировкам позиций «Талибана» и «Аль-Каиды» (обек организации запрещена в России) с воздуха. Первый контингент наземных войск прибыл в Афганистан в конце октября. На фото бомбардировщик B-1B Lancer ВВС США наносит авиационный удар в ранней фазе войны.

2003 год.



Силы «Талибана» и «Аль-Каеды» перегруппировались и начали совершать партизанские вылазки, нанося удары по позициям коалиционных сил. В ответ американцы ужесточили репрессии. На фото афганец и его сын наблюдают, как бойцы 82-й воздушно-десантной дивизии армии США готовятся к обыску их дома в юго-восточном Афганистане. Тогда вдруг выяснилось, что пособником террористов является практически каждый мирный дехканин.

2005 год.



Численность американского контингента в Афганистане достигла 20 тысяч человек. Войска американо-афганской коалиции периодически проводили успешные операции против партизанских отрядов «Талибана» и «Аль-Каеды». Но освободители всё менее популярны в Афганистане на фоне растущих смертей и увечий среди мирного населения. На фото Мохаммед Махди, лишившийся ноги при взрыве мины, ждет врача «Красного креста» у себя дома в Кабуле.

2009 год.



Сменивший Джорджа Буша-мл. в Белом доме президент Барак Обама поначалу объявил об отправке в Афганистан дополнительно 17 тыс. солдат американской армии. Но вылазки боевиков и удары по американским позициям становились всё чаще, а жертвы росли. В результате Барак Обама впервые озвучил дату начала вывода войск из Афганистана — июль 2011 года. Тогда же начались первые контакты с талибами на предмет условий капитуляции выхода Америки из Афганистана. На фото солдаты 1 батальона американской армии, поднятые по тревоге после обстрела своих позиций силами «Талибана» в Коренгальской долине.

2020 год.



После нескольких лет осторожных контактов, несмотря на все предыдущие заявления о недопустимости соглашений с террористами, США сели за стол переговоров с представителями «Талибана» в Катаре. После долгих месяцев переговорного процесса администрации Дональда Трампа удалось достичь согласия и подписать мирный договор, по которому американцы обязались вывести свои войска из страны в течение 14 месяцев. На фото американский дипломат Залмай Халилзад и сооснователь движения «Талибан» мулла Абдул Гани Барадар во время церемонии подписания мирного договора в столице Катара Дохе 29 февраля 2020 года. Что примечательно, афганское правительство узнало обо всём постфактум.

2021 год.

Неожиданно быстрое падение проамериканского марионеточного правительства Афганистана и шокирующие кадры штурма афганскими гражданами, имевшими неосторожность поверить США, последних улетающих из Кабула самолётов. Некоторым счастливчикам повезло.

Почти 600 человек набилось в военный транспортник, рассчитанный лишь на 200 десантников. Но те, кто остались, нашли свою смерть на взлётной полосе. Или ещё найдут по приговорам шариатских судов победителей.

Но это же всё – не повторение Сайгона 1975 года, нет?

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