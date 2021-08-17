«Ужасные новости» с Кириллом Мартыновым

«Сектантская статья» для Навального, Фургала-младшего сняли с выборов, шоу — Путину.

Навальному предъявили обвинение по «сектантской статье» за создание ФБК*, хабаровский избирком отказал Антону Фургалу в регистрации на выборы в Госдуму, президент встретился с подсадными рабочими башкирского завода.

Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой», комментирует все самое ужасное, что случилось в РФ за неделю.

Выпуск подготовлен при участии Марии Улазовской.

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«Ужасные новости» с Кириллом Мартыновым. Все выпуски

*Мосгорсуд признал ФБК экстремистской структурой и запретил его деятельность на территории РФ, он внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.Поправка: исследование о насилии «Папа убил маму в квартире» провел не дата-отдел «Новой», а победители хакатона «Прожектор 2021» — команда Консорциума женских НПО

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