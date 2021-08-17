«Ужасные новости» с Кириллом Мартыновым
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
«Сектантская статья» для Навального, Фургала-младшего сняли с выборов, шоу — Путину.
Навальному предъявили обвинение по «сектантской статье» за создание ФБК*, хабаровский избирком отказал Антону Фургалу в регистрации на выборы в Госдуму, президент встретился с подсадными рабочими башкирского завода.
Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой», комментирует все самое ужасное, что случилось в РФ за неделю.
Выпуск подготовлен при участии Марии Улазовской.
СМОТРИТЕ ВСЕ ВЫПУСКИ
«Ужасные новости» с Кириллом Мартыновым. Все выпуски
*Мосгорсуд признал ФБК экстремистской структурой и запретил его деятельность на территории РФ, он внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.Поправка: исследование о насилии «Папа убил маму в квартире» провел не дата-отдел «Новой», а победители хакатона «Прожектор 2021» — команда Консорциума женских НПО
—
Источник: Новая газета
Смотреть комментарии → Комментариев нет