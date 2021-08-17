 

Пентагон направит дополнительных военных в Афганистан

17.08.2021, 6:08, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПентагон сообщил, что в Афганистан направляются дополнительные 1000 американских военных, пишут СМИ.

Контингент будет увеличен до 7 тыс. человек, передает РИА «Новости».

В воскресенье отряды запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.



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