В ОП предложили способ борьбы с лесными пожарами

Восстановление института лесничества на федеральном уровне поможет в борьбе с пожарами, считает председатель профильной Комиссии Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.

«Благодаря вмешательству президента, ситуация с лесными пожарами обещает измениться, так как на их ликвидацию будет направлена дополнительная помощь. Глава государства отметил, что масштаб бедствий носит беспрецедентный характер, поэтому контроль ведется в ежедневном режиме. Большое внимание президент также уделил вопросам оказания помощи жителям, которые находятся в зоне риска, сохранению их здоровья и имущества», – прокомментировала она прошедшее совещание по борьбе с пожарами и паводками, говорится в Telegram-канале ОП.

Сообщается, что для того, чтобы проблема ушла в прошлое, необходим единый федеральный центр управления, который получит рассредоточенные сегодня по регионам силы и средства пожаротушения, необходимое финансирование для осуществления профилактики, мониторинга и тушения лесных пожаров. Нужно кратно увеличить количество лесников на местах, дать им достаточные для поддержания порядка в лесу полномочия.

На совещании по борьбе с пожарами и паводками, проведенном президентом РФ Владимиром Путиным, было отмечено, что в ряде регионов ситуация остается напряженной. Путин поручил оценить ущерб и срочно начать восстановление, особенно пострадавших от огня объектов социального обеспечения.