 

Число жертв землетрясения в Гаити приблизилось к 1,5 тыс. человек

17.08.2021, 6:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ результате землетрясения в Гаити погибли 1419 человек, пострадали почти 7 тыс. человек, сообщило управление гражданской защиты страны.

Свыше 1,1 тыс. погибли в департаменте Юг, 162 – в департаменте Гранд-Анс, 122 – в департаменте Нипп, два человека – в департаменте Северо-Запад. Свыше 37 тыс. зданий частично или полностью разрушены, поиск людей под завалами продолжается, передает ТАСС.

Напомним, в субботу сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити. Геологическая служба США считает, что число жертв землетрясения на Гаити может достигнуть нескольких тысяч.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.09 / 112 – под Киевом произошёл взрыв на участке газопровода из Уренгоя в Европу

24.11 / Производство российской вакцины от COVID-19 могут наладить в Германии

09.06 / 48% украинцев считают, что Россия контролирует “ДНР” и “ЛНР” и руководит их действиями – опрос

07.03 / Президент Армении обсудил с представителем оппозиции ситуацию в стране

14.08 / В мире: Израиль лишают главного «инструмента устрашения террористов»

11.02 / Литва пригрозила лишить эфира российский телеканал «РТР-Планета»

04.09 / ЕС решил не включать Лукашенко в санкционный список из-за Германии

05.03 / В ДНР сообщили о гибели трех военных в результате обстрелов со стороны украинских силовиков

26.04 / ВКС РФ успешно испытали новую ракету системы ПРО

20.01 / В Италии начал извергаться вулкан Этна, его активность растет несколько дней подряд. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика