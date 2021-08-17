Число жертв землетрясения в Гаити приблизилось к 1,5 тыс. человек

В результате землетрясения в Гаити погибли 1419 человек, пострадали почти 7 тыс. человек, сообщило управление гражданской защиты страны.

Свыше 1,1 тыс. погибли в департаменте Юг, 162 – в департаменте Гранд-Анс, 122 – в департаменте Нипп, два человека – в департаменте Северо-Запад. Свыше 37 тыс. зданий частично или полностью разрушены, поиск людей под завалами продолжается, передает ТАСС.

Напомним, в субботу сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити. Геологическая служба США считает, что число жертв землетрясения на Гаити может достигнуть нескольких тысяч.