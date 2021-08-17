Политолог Джангиров: президент Молдовы не пойдет навстречу Зеленскому против Путина

Эксперт уверен, что президент Молдовы Майя Санду не будет сотрудничать с украинским коллегой Владимиром Зеленским против России. По его мнению, лидер страны осознает, что в ближайшее время Запад не будет идти на

конфронтацию с Владимиром Путиным, поэтому Кишинев не станет сближаться с Киевом.

По словам Дмитрия Джангирова, Майя Санду понимает, как сегодня меняется геополитическая ситуация вокруг Восточной Европы. Кроме того, она видит, что значат договоренности Ангелы Меркель и Джо Байдена.

Политолог отметил, что президенту Молдовы ясна экономическая ситуация и факт того, что в ближайшее время на Россию никто не будет усиливать давление. Также Джангиров заявил, что отношения Кишинева и Киева сильно ухудшились из-за похищения судьи Чауса украинскими спецслужбами.

Напомним, ранее на Украине заявили, что, опасаясь разозлить Россию, Молдова воздержится от жестких демаршей в отношении ПМР (Приднестровская Молдавская Республика). Недавно Дмитрий Джангиров оценил возможность Украины развернуться от США к Китаю.