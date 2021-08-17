 

Политолог Джангиров: президент Молдовы не пойдет навстречу Зеленскому против Путина

17.08.2021, 5:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперт уверен, что президент Молдовы Майя Санду не будет сотрудничать с украинским коллегой Владимиром Зеленским против России. По его мнению, лидер страны осознает, что в ближайшее время Запад не будет идти на
конфронтацию с Владимиром Путиным, поэтому Кишинев не станет сближаться с Киевом.

По словам Дмитрия Джангирова, Майя Санду понимает, как сегодня меняется геополитическая ситуация вокруг Восточной Европы. Кроме того, она видит, что значат договоренности Ангелы Меркель и Джо Байдена.

Политолог отметил, что президенту Молдовы ясна экономическая ситуация и факт того, что в ближайшее время на Россию никто не будет усиливать давление. Также Джангиров заявил, что отношения Кишинева и Киева сильно ухудшились из-за похищения судьи Чауса украинскими спецслужбами.

Напомним, ранее на Украине заявили, что, опасаясь разозлить Россию, Молдова воздержится от жестких демаршей в отношении ПМР (Приднестровская Молдавская Республика). Недавно Дмитрий Джангиров оценил возможность Украины развернуться от США к Китаю.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.10 / Мнение: Как тромбонист из Барнаула сломал интернет

20.07 / Эксперты: Маркировка товаров поможет малому бизнесу и поддержит здоровье населения

16.10 / Тимати трогательно поздравил сына Ратмира с первым днем рождения

25.04 / Мнение: Санкционный топ

31.05 / Мнение: Побег в тюрьму

12.07 / “Ударился о дно”: Тамара Семина высказалась о погибшем курьере Сергее Захарове

14.04 / Бразильские ученые восстановили размер мозга динозавров

07.08 / Гимнастку Дину Аверину, проигравшую израильтянке, привезут с Олимпиады под конвоем

21.12 / Мнение: О новой, более опасной мутации коронавируса

09.11 / Дочь Дайан Китон объявила о помолвке: фото кольца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика