 

Гаити после землетрясения в 7,2 балла

17.08.2021, 5:28, Разное
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В результате стихийного бедствия 1297 человек погибли, 5700 получили ранения.

Сильнейшее землетрясение у берегов Гаити произошло в субботу, 14 августа. Из-за стихийного бедствия сотни жилых домов, школ, больниц, церквей оказались разрушены. Выжившие в некоторых районах вынуждены ждать помощи в перегруженных больницах.

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: East News

Фото: EPA-EFE

Фото: Getty Images

Фото: EPA-EFE

Фото: Getty Images

Фото: EPA-EFE

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Источник: Новая газета



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