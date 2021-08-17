 

Путин упростил получение гражданства победителям конкурса «Лидеры России»

17.08.2021, 5:17, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент РФ Владимир Путин упростил процедуру получения гражданства РФ победителям конкурсов, организованных АНО «Россия – страна возможностей».

Об этом говорится в указе президента, который опубликован на официальном портале правовой информации. Наличие документа, подтверждающего победу в конкурсах, проводимых АНО, будет учитываться при обращении с заявлением о получении российского гражданства. 

Напомним, в марте Путин поручил проработать упрощение получения российского гражданства для победителей конкурсов АНО «Россия – страна возможностей».



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