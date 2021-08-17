 

Жертвами наводнений в Турции стали 77 человек

17.08.2021, 5:17, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЧисло погибших в результате наводнений на севере Турции выросло до 77 человек, сообщило правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил Кастамону, Синоп и Бартын зоной стихийного бедствия. Жертвами наводнения в Кастамону стали 62 человека, еще 14 погибли в Синопе, в Бартыне погиб один человек. Семеро пострадавших госпитализированы. Более 2,4 тыс. человек эвакуированы. Свыше 8 тыс. человек участвуют в поисково-спасательных работах, задействовано более 1 тыс. транспортных средств и 21 вертолет, передает РИА «Новости».

Напомним, турецкие курорты от Антальи до Бодрума пострадали от масштабных пожаров. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.



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