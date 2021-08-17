Сильный лесной пожар охватил юго-восток Франции

В департаменте Вар разгорелся сильный лесной пожар, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

По его словам, пожар вспыхнул «при очень неблагоприятных погодных условиях». К борьбе с огнем уже привлекли 650 пожарных. СМИ сообщают, что пожар начался во второй половине дня в коммуне Гонфарон и за несколько часов распространился. Префектура департамента заявила, что засуха и ветер способствовали распространению огня, «несмотря на все принятые меры», передает РИА «Новости».

Огонь уже уничтожил несколько сотен гектаров леса и кустарника, проводится эвакуация жителей нескольких населенных пунктов. Несколько дней подряд стоит жара. Столбик термометра вплотную подходил к отметке 40 градусов. К тушению привлечены девять самолетов и три вертолета, передает ТАСС со ссылкой на Var-Matin.

Напомним, от сильных природных пожаров пострадала Греция. Турецкие курорты от Антальи до Бодрума также пострадали от масштабных пожаров. В итальянской провинции Кампобассо из-за лесного пожара пришлось проводить массовую эвакуацию.