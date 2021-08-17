Мнение: Прямой угрозы нашим союзникам в Центральной Азии мы не видим

Спецпредставитель Президента России по Афганистану, директор Второго Департамента Азии МИД России З.Н.Кабулов о ситуации в Афганистане 🇦🇫 в интервью российским СМИ

Основные тезисы:

🔹 Сейчас там [в Кабуле] безопасно. Любая безопасность — это понятие условное, но сейчас там безопасно. Начнем с того, что еще вчера представитель руководства талибов сменили охрану российского посольства, взяли на себя, обеспечили безопасность. Завтра наш посол будет встречаться с их полномочным представителем и обсуждать дальнейшие модальности, как мы говорим, функционирования нашего диппредставительства.

🔹 Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство. Мы исходим из того, что договоренности должны выполняться. Пока что в части, касающейся безопасности нашего посольства и безопасности наших союзников в Центральной Азии, талибы соблюдают договоренности.

🔹 Я думаю, авторы придумок, что переход власти в Афганистане к движению "Талибан" стал результатом неких договоренностей с США, пытаются хоть каким-то образом оправдать провал американцев в Афганистане и подать дело, что это спланированная акция. Я считаю, что это совершенно необоснованно. И случилось так, как случилось.

🔹 Американцам приспичило прислать пять тысяч пехотинцев, чтобы эвакуировать какое-то количество своих сотрудников. Они были, видимо, вынуждены прекратить временно прилеты и посадки гражданских рейсов. Этим и создали хаос и по большому счету бардак, поэтому это не имеет никакого отношения к положению внутри Кабула. Не только в столице Афганистана нет беспорядков, но и ни в одном другом городе, захваченном талибами.

🔹 Сначала все члены Совета Безопасности должны убедиться в том, что новая власть готова себя вести условно, как мы говорим, цивилизованно. Вот когда такая точка зрения станет общей для всех, тогда процедура [исключения движения "Талибан" из списка террористических организаций] начнется. Только сначала резолюция Совета Безопасности, которая примет такое решение, а дальше уже технический момент.

🔹 Не зря же мы последние 7 лет установили контакты с движением талибов, обсуждали многие моменты. И мы видели, что да, эта сила в конечном итоге если не полностью придет к власти, во всяком случае, будет играть ведущую роль в будущем в Афганистане. Вот эти все факторы, вместе взятые плюс, естественно, данные нам гарантии со стороны высшего руководства талибов дали нам основания относиться к развитию событий спокойно, но оставаясь бдительными.

🔹 Наш посол в контакте с представителями руководства талибов. Завтра он встречается с координатором от руководства талибов по обеспечению безопасности, в том числе нашего посольства. Он с ним обговорит все детали, каким образом они будут обеспечивать внешнюю охрану и безопасность нашего дипломатического представительства.

🔹 Мы давно уже установили связи, контакты с движением талибов. То, что мы загодя подготовили почву для разговора с новой властью в Афганистане, это актив российской внешней политики, который мы используем по полной в долгосрочных интересах Российской Федерации.

🔹 Россия не ориентируется на мнение стран ЕС, вырабатывая свою позицию по ситуации в Афганистане. Особая черта [стран ЕС] – совершать ошибки внешнеполитические. Они уже одну совершили, за которую расплачивается афганский народ. Поэтому они нам, что называется, не указ и не пример.

🔹 Прямой угрозы нашим союзникам в Центральной Азии мы не видим. Нет ни одного факта, говорящего об обратном.

https://t.me/boris_rozhin/16383 – цинк

Собственно Кабулов много лет и вел эти переговоры с Талибаном.

В ближайшие месяцы мы на практике увидим результаты этих консультаций.

"Я сужу по первым суткам их контроля над Кабулом. Впечатления хорошие. Сейчас в Кабуле ситуация лучше, чем была при Ашрафе Гани. То есть при террористах талибах лучше , чем при Гани" (с) посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов

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