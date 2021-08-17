 

Мнение: Что произойдет с афганским наркотрафиком?

17.08.2021, 4:36, Разное
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МИД России установил контакты с запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан» как с «представителями новых властей».

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов и вовсе назвал талибов более «договороспособными», чем правительство Гани.

А мне вот что интересно. Ни для кого не секрет, что Афганистан — главный мировой производитель опиумного мака, «общая площадь культивирования опийного мака в Афганистане в прошлом году составляла примерно 224 тыс. га, что на 37% больше, чем в 2019 году, — и это рекорд за всю историю регулярных наблюдений, которые ведутся с 1994 года» (отсюда).

После прихода талибов к власти, производство опия в Афганистане увеличится? Или наоброт? Талибы вспомнят слова муллы Омара, бывшего лидера талибов скончавшегося в 2013 году? В июле 2000 года мулла Омар завил, что выращивание опиума не соответствует нормам ислама. После этих слов тогдашнего лидера  талибов, за год объем выращенного мака сократился на 90%….

На снимке: талибский патруль в Кабуле. Фото: EPA отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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