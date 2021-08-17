 

Гинцбург призвал бустировать вакцину Pfizer «Спутником лайт» против «дельты»

17.08.2021, 4:20, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВакцина «Спутник лайт» повысит защиту против дельта-штамма коронавируса у тех, кто вакцинировался двумя инъекциями Pfizer, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он заявил, что «шаг РФПИ по предложению бустировать» Pfizer российской вакциной «вполне логичен», после третьего укола человек будет «защищен более широким спектром антител», передает РИА «Новости».

Сейчас все еще нет информации о том, насколько Pfizer эффективна против дельта-штамма. Высказываются предположения, что эффективность составляет только 40%. «Надо бустироваться. И бустироваться лучше векторным вариантом вакцины», – сказал Гинцбург.

Напомним, Российский фонд прямых инвестиций предложил Pfizer использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник лайт» в качестве бустерного, третьего укола для усиления эффекта от вакцинации.



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