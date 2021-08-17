 

Дефицит Lada Granta возник в России

17.08.2021, 4:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ РФ зафиксирован дефицит машин Lada, включая Lada Granta, сообщили автодилеры.

Дефицит Lada Granta, самой популярной модели, в ГК «Прагматика» наблюдается «как в СЗФО, так и в целом по России», сказал гендиректор группы и вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владислав Рыдаев. По его словам, дефицит сохранится «до начала осени, если не ухудшится ситуация с комплектующими», передает РИА «Новости».

Глава совета директоров «БН-Моторс» и вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин заявил, что дефицит коснулся всех моделей Lada. При этом «АвтоВАЗ» заверил, что ситуация исправится в сентябре. Подщеколдин отметил, что дефицит есть не только среди брендов, имеющих сборку в России, но и среди импортных.

«Автомир» сообщил, что у него, «как и у всей остальной дилерской сети» по «всем моделям плохо», ожидается «смещение спроса в сторону б/у автомобилей».

В понедельник «АвтоВАЗ» вернулся к работе после корпоративного отпуска. Однако еще как минимум неделю Lada Granta не будут выпускать из-за нехватки комплектующих. Учитывая плановый отпуск, производство Lada Granta приостановлено почти на месяц. Летом «АвтоВАЗ» шесть раз приостанавливал выпуск ряда моделей из-за нехватки автоэлектроники.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.09 / N-TV – США усилят свой флот для глобальной конкуренции с Китаем

17.08 / Белорусские шахтеры объявили бессрочную забастовку

06.07 / Покинувший Крым экс-диссидент Софяник заявил, что с полуострова не выпускают его жену

20.07 / Конструктор рассказал о возможном серийном названии новейшего истребителя Checkmate

21.02 / Оптовая цена электроэнергии в 2020 году не давала возможности ТЭС закупать дополнительные объемы угля – Саква

25.10 / Азербайджан заявил об уничтожении шести систем С-300 ВС Армении в Карабахе

14.12 / В Германии отказали США в праве решать судьбу «Северного потока – 2»

11.06 / Из Америки с любовью. Джилл Байден заявила, что ее муж “сверхподготовлен” ко встрече с Путиным

15.01 / USA Today – «исцелит страну» — в конгрессе предложили сделать песню темнокожих гимном США

21.07 / Кабмин одобрил проект соглашения с Венгрией о взаимном признании документов об образовании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика