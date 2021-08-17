Мнение: Как США пытались избежать повторения опыта «Сайгона-1975» в Афганистане

Как США пытались избежать повторения опыта «Сайгона-1975» в Афганистане

США с 2013–2014 годов уже в том или ином виде рассматривали сценарии ухода из Афганистана, признавая невозможность добиться военной победы над «Талибаном». Байден, будучи вице-президентом у Обамы, был в курсе этих процессов.

Победа Трампа привела к активизации переговоров о выводе войск, где США пытались навязать сделку «Талибану» на своих условиях, дабы уйти из Афганистана, сохранив лицо.

«Талибан» очень жестко вел переговоры и добился в 2019–2020 годах подписания соглашения с США на своих условиях, уклонившись от наиболее желанного для США варианта с обязательствами по разделу власти с правительством Гани.

Переговоры США и «Талибана» велись прежде всего в интересах США и «Талибана», за спиной правительства Гани, которое просто ставили перед фактом, что ослабляло и без того плачевные позиции правительства.

Причины уступок США «Талибану» носили не характер «хитрых планов», а подчинялись в первую очередь колебаниям американской внутриполитической конъюнктуры. «Талибан» же использовал эту слабость позиции США в своих целях. Важно понимать это была именно внутриполитическая слабость США — с экономической и военной точки зрения США могли себе позволить продлить оккупацию Афганистана еще на несколько лет, особенно в условиях продолжающегося роста военных бюджетов и возможности использовать базы в Афганистане для операций, направленных против Китая и РФ в Средней Азии или же против Ирана, как это предполагалось сделать еще при Буше-младшем.

Байден был поставлен перед фактом уже заключенной сделки и мог при желании ее откатить, как откатил строительство стены на границе с Мексикой и выход США из различных договоров при Трампе. Но вместо этого Байден не только утвердил сделку Трампа с «Талибаном», но и «творчески ее развил», ускорив вывод американских войск и отказавшись от идеи оставить ограниченный контингент в Афганистане.

Правительство Афганистана было снова поставлено перед фактом решения, принятого у него за спиной. Преодолеть последствия «подарка Байдена» оно оказалось не в состоянии и рассыпалось буквально за четыре месяца после того, как было объявлено об уходе американских войск.

Таким образом, США при трех президентах примерно 7–8 лет рассматривали варианты ухода из Афганистана. При этом одной из целей ставилась задача «уйти красиво» и не повторить картины «Сайгона-1975». Итог мы могли наблюдать вчера в Кабуле. Убегая от призрака Сайгона, США в него вернулись.

Если говорить о том, кто в этом виноват, то как представляется вина лежит на администрации Байдена. Да, Трамп подписал договор с «Талибаном», который фактически не обязывал его договариваться с правительством и обозначал сроки вывода войск. Но Байден, с одной стороны, мог не выполнять этот договор, сославшись на борьбу с наследием Трампа и уступки талибам.

С другой стороны, Байден мог стремиться к более красивому уходу, чтобы попытаться спасти лицо. Тот сценарий, который был выбран, оказался наихудшим — с точки зрения медиа произошло повторение Сайгона, а картины развала и бегства станут определяющими в иллюстрации завершения Афганской войны. На самом же Байдене поставили жирное пятно позорного исторического поражения, которое сам Трамп назвал легендарным. Ему в какой-то мере повезло, так как отвечать за подписанное им соглашение будет Байден. Трамп же всегда может заявить, что если бы выбрали его, то уж он то вывел войска «красиво». Все равно мы уже никогда не узнаем, как бы США уходили из Афганистана при Трампе.

Здесь не идет речь о том, как США будут действовать дальше в Средней Азии или же пытаться использовать «Талибан» против Китая или России. Постафганский период действий США заслуживает отдельного рассмотрения. Речь идет о том, как все закончилось в Афганистане. То, что произошло, не является «хитрым планом Байдена», это череда ошибок и заблуждений, указывающих на снижение качества управленческих решений и подчинения их американской внутриполитической конъюнктуре.

Как это бывает, можно было недавно лицезреть в Сирии, когда США просто бросили часть контролируемых территорий и бежали, бросив часть союзных им курдов, на которых с одной стороны двигался Реджеп Тайип Эрдоган, а с другой надвигался Башар Асад. А ведь это было продолжением попыток Трампа уйти из Сирии, которая встречала такое же противодействие внутри США, как и попытка уйти из Афганистана. Многие отечественные аналитики зачастую просто недооценивают фактор влияния американской внутренней политики на внешнеполитический курс США, хотя именно проблемы внутренней политики могут определить действия США за рубежом, включая осуществление интервенций и агрессий.

Это отчасти произошло и с Афганистаном, последствия чего вернутся в американскую внутреннюю политику и могут сказаться уже на ближайших выборах в Конгресс США, где трамписты и республиканцы рассчитывать взять реванш за выборы 2020 года. А это в свою очередь может подтолкнуть администрацию Байдена к активным внешнеполитическим шагам, в том числе и силового характера, дабы сгладить впечатления от чудовищной имиджевой катастрофы в Афганистане. Вторжение в Никарагуа? Кризис вокруг Тайваня? Наступление в Донбассе? В свое время позор Сайгона 1975 США изживали небольшими интервенциями, вроде вторжения на Гренаду, но окончательно вьетнамский комплекс был преодолен лишь после операции «Буря в пустыне».

Позорное завершение афганской войны США еще только предстоит осознать, принять и преодолеть. Представлять этот позор частью «хитрого плана», на мой взгляд, является попыткой найти во всем этом глубокую умную стратегию. Если бы тут скрывалась глубокая стратегия, то процесс ухода был бы обставлен совсем по-другому, без необходимости тратить огромные ресурсы на «контроль ущерба», которого можно было избежать.

Если даже допустить, что «все идет как задумано», то получается, что «хитрый план» включает в себя организацию чудовищной для имиджа США медиакартинки, которая сопоставима только с картинами Сайгона 1975 года, что в самих США рассматривалось как серьезная общенациональная травма, которую мучительно преодолевали. Для любых «хитрых планов», связанных с расчетами на то, что «Талибан» создаст проблемы другим игрокам в Средней Азии, все это было совсем необязательным. США хотели уйти красиво, но получили острые вьетнамские флешбэки, которые вряд ли предполагались и которых скорее всего США могли избежать при более грамотной стратегии выхода.

https://riafan.ru/1505017-kak-ssha-pytalis-izbezhat-povtoreniya-opyta-saigona-1975-v-afganistane – полностью вся статья с экскурсом в историю по ссылке.

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