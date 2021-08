Мнение: Хозяева тебя бросят, сынок. Всегда

Распад кабульского (прежнего) режима превращается в какую-то вакханалию, к сожалению, кровавую. Обезумевшие и теряющие последний человеческий облик толпы, пытающиеся сесть на самолеты, вылетающие из Кабула, дезорганизовали работу аэропорта вплоть до того, что германский самолет, посланный для эвакуации, попросту не может сесть на полосу, на которой находится огромное число людей. Американские военные, которых перебросили обеспечивать эвакуацию, периодически открывают огонь, убито по разным сообщениям до 5 человек, но порядок навести не могут. Полоса со спутника выглядит так,

Штаты объявили о переброске еще тысячи человек, доведя число контингента обеспечения до 7 тысяч, но пока ничего сделать не удается.

Хаос настолько велик, что публикуют фотографию брошенного младенца на поле в тени наспех натянутой колючей проволоки. Так это или нет, неясно, но то, что в подобной обстановке возможно всё, факт.

Уже опубликованы съемки падений с самолетов людей, пытавшихся зацепиться за внешние конструкции – шасси и выступы на корпусе. Известно о минимум трех погибших таким образом. В самолеты загружают буквально вповалку до 600 человек (при вместимости в 200).

В общем, никакой организованной эвакуации – свалка. На этом фоне бывший президент Гани, не сумевший впихнуть в самолет все захваченные наличные, выглядит особенно омерзительно. Впрочем, от подобной мрази ждать чего-либо иного сложно. Потому и назначили президентом именно такое существо, что понимали – оно будет предавать всё и всех. Свой народ оно предало легко и без малейших угрызений.

Российские дипломаты с удовлетворением заявляют о спокойствии в Кабуле. В принципе, это, конечно, не российское дело, но из гуманитарных соображений могли послать хотя бы самолет, вывезти лишних несколько сот человек. Но эмпатия – это не про кремлевских.

Идет исход и военных. Узбекские власти сбили легкий военный самолет, принудительно сажают и интернируют афганских военных, пытающихся бежать из страны на военных бортах. 22 военных самолета и 24 вертолета Афганистана с 585 военными, пересекшими воздушную границу Узбекистана, принудительно посажены в Термезе, – заявила Генпрокуратура Узбекистана. Около 100 военных перелетели в таджикский аэропорт Бохтара.

Часть военных опасается репрессий – уже озвучен приказ новых властей о расформировании сил специальных операций. Это своеобразная "золотая дивизия", подготовленная американцами, и которая единственная как-то относительно успешно сопротивлялась талибам в последние месяцы. Талибан формально заявил о полной амнистии и прощении, но как будет на самом деле, не знает никто. Плюс нужно понимать, что есть деятели прежнего режима (в первую очередь из структур безопасности), которые вряд ли могут рассчитывать на прощение.

Штаты демонстрируют всему миру главное – они всегда бросят тех, кого называли союзниками. Как только в них отпадает нужда, их бросят и забудут. Это к тем, кто рассчитывает на цивилизованность хозяев – бросят всех. Как бросают своих афганских "друзей". Хотя, конечно, с иллюзиями мало кто любит расставаться. Пусть верят и дальше. Перефразируя известное выражение, можно смело сказать: "Хозяева тебя бросят, сынок. Всегда."

