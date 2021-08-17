 

Видео: Афганистан: что будет дальше

17.08.2021, 3:26, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаБоевики запрещенного в РФ движения «Талибан» без боя вошли в Кабул, объявив о полном контроле за Афганистаном и о прекращении двадцатилетней войны. Таким образом, США потерпели в Афганистане такое же поражение, как и СССР в свое время. Как победа талибов отразится на остальном мире? Можно ли найти в этой ситуации что-то хорошее?

Теги: 

Афганистан
,
Талибан
,
Дмитрий Бавырин



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