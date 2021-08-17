Видео: Афганистан: что будет дальше

Боевики запрещенного в РФ движения «Талибан» без боя вошли в Кабул, объявив о полном контроле за Афганистаном и о прекращении двадцатилетней войны. Таким образом, США потерпели в Афганистане такое же поражение, как и СССР в свое время. Как победа талибов отразится на остальном мире? Можно ли найти в этой ситуации что-то хорошее?

Теги:

Афганистан

,

Талибан

,

Дмитрий Бавырин