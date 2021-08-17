 

Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки

17.08.2021, 3:26, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ Верховный суд США подан иск, в котором 80-летний певец Боб Дилан обвиняется в изнасиловании в 1965 году 12-летней девочки, сообщают СМИ.

Дилану тогда было 20 лет. Как утверждается в иске, он подружился и «установил эмоциональную связь» с ребенком, чтобы «снизить ее запреты с целью сексуального насилия, что он и сделал». В результате девочка была «эмоционально травмирована», причем она остается «психологически поврежденной по сей день». Указывается, что она страдала депрессией, тревогой и другими последствиями жестокого обращения.

В иске не приводятся доказательства, но говорится, что Дилан также употреблял наркотики и алкоголь. Представитель Дилана отверг обвинения, а представитель потерпевшей заявил, что сторона докажет обвинения в суде, передает РЕН ТВ со ссылкой на NBC News.

Напомним, на Западе волна разоблачений, связанных с сексуальными домогательствами и изнасилованиями, началась с обвинений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна, а после затронула представителей самых разных сфер деятельности, включая политиков. Актриса Алисса Милано призвала всех сталкивавшихся с сексуальными домогательствами ответить на ее пост словами Me too. Эти слова стали названием движения против сексуальных домогательств #MeToo.



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