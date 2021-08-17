Мнение: Оправдания Байдена

Байден публично выступил с оправданиями на тему происходящего в Афганистане.

Основной лейтмотив – не очень то и хотелось, нам надоело, мы там вообще не за этим были, местные не хотят воевать, да и к происходящему мы подготовились.

США выполнили свои цели в Афганистане по борьбе с "Аль-Каидой" и должны бороться с террористами в других странах, заявил Байден.

Америка вошла в Афганистан 20 лет назад, чтобы только прекратить террористические атаки на Штаты.

Наша задача в Афганистане никогда не была становлением демократии или страны.

Наша задача была исключительно антитеррористической: Джо Байден.

Американские военные не должны гибнуть в войне, которую не хотят вести афганские силы.

США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане, который наблюдается сейчас

Россия и Китай хотели бы, чтобы США бесконечно вкачивали ресурсы в Афганистан.

Отказ от вывода войск из Афганистана означал бы эскалацию конфликта, потребовал бы тысячи дополнительных военных.

США дали афганским войскам все, что им было нужно, но не смогли обеспечить волей к победе.

Афганские лидеры не смогли объединиться политически, отказались от переговоров и лгали, что готовы воевать.

США продолжат поддерживать жителей Афганистана и выступать в защиту их прав.

Военной поддержки Афганистана больше не будет.

США безопасно закрыли посольство в Афганистане, вывезли дипломатов в аэропорт и взяли на себя управление воздушным движением.

Нашей целью в Афганистане никогда не было строительство нации. Нашей целью в Афганистане не было установление демократии. Нашей целью входа в Афганистан было предотвратить террористическое нападение на Соединенные Штаты.

Я огорчен происходящим в Афганистане, но не сожалеет о решении вывести войска.

США дадут быстрый силовой ответ на любые попытки талибов атаковать американский персонал.

Вывозить афганцев раньше не начали потому, что многие сами не хотели уезжать.

Мы сосредоточим своё внимание на проведении антитеррористических операций в других частях мира.

Присутствие в Афганистане – это не то, чего требует национальная безопасность, чего хочет американский народ, чего заслуживают наши войска.

Дальнейшее пребывание сил США в Афганистане грозило "эскалацией конфликта" и потерями для американских военных.

Зачитав эту методичку для тех, кто будет оправдывать катастрофу в Афганистане, Байден нервно ударил папкой с данными тезисами по тумбе и молча удалился под крики журналистов желавших задать ему вопрос.

Вот так выглядит запланированный уход. Смотри, не перепутай. Разумеется, Байден примитивно врал, так как еще в 2016-м году, президент Обама прямо заявлял, что цель США заставить Талибан войти в состав правительства Афганистана. Байден в тот период был вице-президентом. А в 2009-м году Обама отправил десятки тысяч солдат в Афганистан для "военной победы над Талибаном". И тогда Байден тоже был вице-президентом. Но времена изменились и приходится оправдываться как за свои грешки, так и за грешки Буша-младшего, Обамы и Трампа.

Получилось откровенно жалко, дополнив общую картину слабости США, которая так рельефно проявилась в афганских событиях последних дней.

Что примечательно, показ кадров из Кабула в течение двух последних дней резко обвалил поддержку вывода войск из Афганистана. Согласно свежим опросам вывод войск поддерживают уже лишь 49%, тогда как в последние годы было 60-70% за вывод войск. Но уже понятно, особого значения данный перепад настроений не имеет. Это всего-лишь нервная реакция на катастрофу, которая внезапно ворвалась в телевизоры американцев после того, как они поверили заявлениям того же Байдена, что Сайгона не будет и падение Кабула маловероятно.15 августа наступило чудовищное прозрение, ставшее производной от прямого вранья Байдена и его окружения, который вот таким образом осуществили "запланированный уход".

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