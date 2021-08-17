Мнение: Вводная изменилась

Похоже, что прощупывается почва для признания Талибана и нового Афганистана на международном уровне. Сообщается, что Совет безопасности ООН призвал к созданию нового правительства в Афганистане. В заявлении по итогам внеочередного заседания также говорится, что ни «Талибан», ни любая другая группа в Афганистане не должны поддерживать террористов.

Что в этой формулировке любопытно? То, что если раньше Талибан прямо назывался террористической структурой и как таковая был занесен в разнообразные списки, то теперь вводная изменилась. Есть отдельно Талибан и есть некие неназванные террористы, которых Талибан вроде бы поддерживает (а возможно, на него возвели напраслину. И если так — нужно исправлять несправедливость). И если этих неизвестных террористов (ну, какую-нибудь условную Аль-Кайеду) талибы не будут поддерживать, то всё окей, они рукопожатны. А в такой формулировке очень быстро вспоминается презумпция невиновности — невиновен, если не доказано обратное. Нет свидетельств поддержки? Значит, не поддерживает.

Все просто и очень быстро. Если вчера признание Талибана выглядело фантастикой, то уже завтра все может диаметральным образом измениться. Прагматизм — наше все.

Кремлевские, кстати, усиленно демонстрируют дружелюбие, награждая талибов самыми разными лестными званиями и определениями. Китайцы уже высказываются, что безмерно рады завершению войны и установлению дееспособной власти. Появляются даже сообщения (неподтвержденные), что Саудовская Аравия уже сделала акт признания Талибана (хотя это сомнительно — обычно признают правительство, а его пока еще нет).

В любом случае Талибан — победитель. Причем победитель субъектный, не пристегнутый ни к одной глобальной или региональной группе на правах объекта. Что вынуждает как можно быстрее начинать борьбу за него.

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