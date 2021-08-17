Мнение: Афган и конец либеральной журналистики

Тут, кстати, еще одна тема знаковая – Афган это не только значимая веха конца гегемонии США. Это еще прикол под названием – хана либеральной журналистике. Пока, конечно, не явная, но надо же быть особо тупым или особо Дудем (а этот уже понял) – чтобы не допетрить.

Делай раз.

Закат этого дермища, куда меня, кстати, в Томске не взяли, с формулировкой, а портофило было хорошее – "Еще как-то он не дорос!" (спасибо, суки!) – начался сильно давно. При мне умерли от РАКА (никто не помог) – 3 журналиста местного холдинга. Чей папик и чей главред сидели на подсосе у Госдепа США – кино на НТВ даже показывали. Еще одна бедная журналисточка, недавно на дороге встретил, выглядит сейчас лучше, раньше просто чмо (про зарплаты вопрос). И единственная красотка, даже нет, КРАСОТУЛЯ – что плакала в последний день закрытия одной местной помойки ПОД СУКА, я не могу, ПОРТРЕТОМ ХОДОРА – сейчас работает на местном ГОСУДАРСТВЕННОМ ТВ!

К последней дамочке претензий нет, я тоже был дебил малолетний, тоже топил. Но, бл, какая ирония – что она сейчас работает на Путина. Причем, я вам 146% даю – она НЕНАВИДИТ все это, но бабосики не пахнут, а молодость и с ней смазливое выражение лица проходит.

Дальше – правда, больше.

Ну, надо быть совсем дебилом, эмигрантом или мудаком, чтобы верить чему-то типа "Медуза", да? Эхо, РБК, Коммерсант, Вести, бл, я затрахаюсь перечислять помойки, Лента-ру – это же все гнилье лютое. Проплаченное. Их там, как в анекдоте собирают. Ну, кто из нормальных людей пойдет туда работать? Даже уже давно по контенту видно. Я срачи, камиауты, залеты, суды и т.д. даже перечислять не хочу.

Но проблема в том, что это становится тупо не модно. Ладно, часть из этого гадюшника спонсируют очень богатые люди, которые класть хотели на демократию, просто им надо бабла. Но, когда США станет синонимом ЗАШКВАР прямо вот совсем – появится много газет, где так будут любить Россию, как я и сейчас не могу себе позволить.

Хари попробуют перехать и я надеюсь, я до этого доживу. Потому что к товарищу К. А. Собчак – у меня много вопросов.

Но, самое главное – третье. В это дермище уже не верят вообще никто или почти никто – лень писать про соцопросы и там, и здесь. Последний бой либерда дала при защите выборов Байдена, а сейчас – ну, я не знаю, они просто лают и лают.

Однако, есть важное. Человек, пускай он человек-говно – понимает, что происходит. Ну, вы серьезно считаете, что палачи СС не осознавали, что творят? Просто они думали, что они победят – не получилось.

Так что помимо проблем США, я сейчас ржать буду в голосину, как отмороженные твари или побегут, допустим, на Украину, где их сожрет Женя Киселев, как обгадился товарищ Бабченко, либо будут перековываться.

Или уйдут из профессии, но они тупо больше ведь ничего не умеют, а молодость, еще раз, у многих прошла – мне Тик-Ток зачем-то Познера и Лазареву показывает – это бл-ппц.

А я вот свалил из этого дерьма много лет назад. Мне – хорошо.

Счастья вам.

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