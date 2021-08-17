 

Россия увеличила вложения в госдолг США

17.08.2021, 2:32, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ июне РФ увеличила объем вложений в американские государственные бумаги, сообщил минфин США.

Российские вложения выросли с 3,805 млрд долларов до 4,006 млрд долларов, из которых 305 млн долларов приходится на долгосрочные облигации, 3,7 млрд долларов – на краткосрочные. Крупнейшими держателями американского госдолга остались Япония (1,27 трлн долларов) и Китай (1,06 трлн долларов), передает ТАСС.

Напомним, в марте российские вложения в государственные ценные бумаги США были снижены с 5,756 млрд долларов до 3,976 млрд долларов. В апреле они составили 3,957 млрд долларов, в мае – 3,805 млрд. Резко сокращать вложения в американский госдолг РФ начала в 2018 году.



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