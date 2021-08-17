 

Иран произвел обогащенный до 20% металлический уран

17.08.2021, 2:32, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаИраном произведено 200 г металлического урана, обогащенного до 20%, сообщило МАГАТЭ.

Как информирует МАГАТЭ, для производства металлического урана использовались «257 г урана, обогащенного до 20% (изотопа уран-235), в форме фторида урана», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Ирану следует отказаться от активизации ядерных разработок и вернуться к консультациям о выполнении Совместного всеобъемлющего плана действий. Вашингтон считает, что «у Ирана нет реальной необходимости в производстве металлического урана, который напрямую связан с разработкой ядерных вооружений».

В соответствии с СВПД Ирану «в настоящее время не разрешена» такая деятельность, сказал Прайс, она «не добавит» Тегерану «рычагов на переговорах» по СВПД и «лишь приведет к дальнейшей изоляции» страны. Действия Ирана «скажутся на позиции» США «в ядерной сфере относительно возвращения к СВПД». «Мы не устанавливаем крайних сроков в переговорном процессе, однако возможность для него не будет сохраняться вечно», – сообщил он.

Напомним, после выхода США из ядерной сделки Тегеран отказался от обязательств по СВПД и приступил к обогащению урана до оружейного уровня. В середине июля в Госдепартаменте США сообщили, что Соединенные Штаты готовы возобновить переговоры по иранской ядерной программе в Вене, однако Тегеран предложил отложить переговоры до вступления в должность нового президента.



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