 

Украинские спасатели, которые тушили пожары в Греции, вернулись домой – ГСЧС

17.08.2021, 2:30, Новости дня
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“От начала работ сводным отрядом ГСЧС ликвидированы отдельные очаги пожара по фронту более 19 тыс. м2, глубиной до 60 м, ликвидировано низовой пожар на площади 1,7 га и верховой площадью 350 м2, спасено два населенных пункта Спатари и Метохи, в том числе 27 жилых домов, культовое сооружение, 33 хозяйственные постройки, зернохранилище, приют для собак, 54 ульи и стадо овец. Вблизи города Каматриадес спасены жилой дом и две хозяйственные постройки, 13 ульев, 23 гектара оливкового и фигового сада”, – говорится в сообщении.

ВИДЕОВидео: MNS GOV.UA / YouTube
Контекст:

Из-за сильной жары в Греции 3 августа начали вспыхивать пожары, самые опасные фиксировались в северных пригородах Афин. 6 августа лесные пожары к северу от Афин вышли из-под контроля. Тысячи жителей населенных пунктов, расположенных в этом регионе, эвакуировали.

В результате пожаров погибли два человека, сообщало ВВС, уничтожены дома и сотни гектаров лесных угодий. Огонь тушили с помощью авиации.

6 августа Кабинет Министров Украины по поручению президента Владимира Зеленского одобрил отправку 100 спасателей в Грецию для помощи в тушении пожаров.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 8 августа заявил, что в тушении лесных пожаров Греции оказывают помощь 22 страны.

13 августа лесные пожары, которые бушевали в Греции последние недели, были взяты под контроль. Тушить пожары спасателям помогли дожди и похолодание.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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