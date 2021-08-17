 

В телефоне погибшего мэра Кривого Рога Павлова удалена вся переписка – СМИ

17.08.2021, 2:30, Новости дня
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Отмечается, что правоохранители не смогли обнаружить в телефоне ничего, что помогло бы следствию.

Контекст:

О смерти Павлова стало известно 15 августа. Погибшего нашли застреленным на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом, оружие лежало рядом. 

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В Нацполиции Днепропетровской области сообщали, что проверяют записи с камер наблюдения с места гибели Павлова. Правоохранители рассматривают четыре версии: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, которые называли ранее, а также доведение до самоубийства, отмечал руководитель ГУ Нацполиции в регионе Анатолий Щадило. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что берет расследование под личный контроль и намерен регулярно требовать отчетов от правоохранителей. 

Павлову было 48 лет. Он стал мэром в декабре 2020 года, будучи на тот момент советником предыдущего городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула, баллотировался от “Оппозиционной платформы – За жизнь”. 

Был депутатом Днепропетровского областного совета от Партии регионов, возглавлял городскую организацию Партии регионов. Дважды избирался в украинский парламент по округу в Кривом Роге. В 2012 году – от Партии регионов, в 2014 году – как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но проиграл.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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