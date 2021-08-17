Лавров и Блинкен договорились вести консультации с Китаем и Пакистаном по Афганистану

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились продолжить консультации с участием Китая, Пакистана и других заинтересованных стран, и ООН для создания условия по межафганскому диалогу в новых условиях.

«Главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить консультации с участием представителей Китая, Пакистана, других заинтересованных стран и ООН с тем, чтобы способствовать созданию предпосылок для завязывания инклюзивного межафганского диалога в новых условиях», – сообщила пресс-служба итоги телефонного разговора Лаврова и Блинкена на сайте МИД России.

В воскресенье отряды запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афгнистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.