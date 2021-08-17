 

Васильева утверждена на должность президента Российской академии образования

17.08.2021, 1:38, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПремьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил экс-министра просвещения Ольгу Васильеву на должность президента Российской академии образования, свидетельствует соответствующее распоряжение.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Васильева заявила, что из-за «цифровой трансформации» система образования ставит «новые вызовы, на которые академия должна очень точно и быстро реагировать». Наука должна поддерживать «обновление системы образования», сказала Васильева, добавив, что РАО «должна развиваться как главная организация в сфере развития наук об образовании». По ее словам, сквозной линией через образование проходит и развитие разных областей экономики, наращивание технологической базы, передает РИА «Новости».

Васильева назвала образование основой любого направления деятельности, в связи с чем подчеркнула важность фундаментальных исследований в области наук об образовании. Она заявила, что «одна из первых и важнейших задач и залог обеспечения динамичного и сбалансированного движения вперед» – это включение «педагогической науки в траекторию научно-технологического развития» России.

Напомним, Васильева была избрана президентом РАО в июне. 16 августа президент РФ Владимир Путин освободил Васильеву от должности главы попечительского совета Российской академии образования.



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