 

В МАУ заявили, что самолеты авиакомпании будут облетать Афганистан

17.08.2021, 1:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Еще в пятницу авиакомпания осуществила свою оценку рисков пролета территории Афганистана, учитывая сложившуюся ситуацию в стране. С учетом выявленного повышения уровня угрозы для полетов, МАУ приняла решение выполнять облет территории Афганистана на рейсах в Дели для обеспечения надлежащего уровня безопасности полетов”, – отметили в компании.

Как сообщало Reuters, ряд международных авиакомпаний прекратили использовать воздушное пространство Афганистана на основании предписания афганского управления гражданской авиации, изданного 16 августа. В частности, о прекращении полетов над Афганистаном заявили United Airlines, British Airways, Virgin Atlantic, Air India, Terra Avia, Emirates.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.06 / Компания Mitsubishi готовит к дебюту электрокар

16.10 / Названо возможное наказание для Саркози по «ливийскому делу»

17.02 / Суд Нидерландов признал коронавирусные меры правительства незаконными

06.08 / Huawei оформил патент смартфон с растягивающимся экраном

29.08 / Вирусолог сказал, когда может завершиться эпидемия коронавируса

03.07 / Посол назвал заявление США чепухой

11.08 / Истерия леваков в США переходит все границы

30.10 / Выявлено опасное влияние коронавируса на сердце

04.11 / Трамп заявил о «феноменальных результатах» голосования

12.03 / В США представили контактные линзы, которые следят за состоянием глаз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика