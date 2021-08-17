В МАУ заявили, что самолеты авиакомпании будут облетать Афганистан

“Еще в пятницу авиакомпания осуществила свою оценку рисков пролета территории Афганистана, учитывая сложившуюся ситуацию в стране. С учетом выявленного повышения уровня угрозы для полетов, МАУ приняла решение выполнять облет территории Афганистана на рейсах в Дели для обеспечения надлежащего уровня безопасности полетов”, – отметили в компании.

Как сообщало Reuters, ряд международных авиакомпаний прекратили использовать воздушное пространство Афганистана на основании предписания афганского управления гражданской авиации, изданного 16 августа. В частности, о прекращении полетов над Афганистаном заявили United Airlines, British Airways, Virgin Atlantic, Air India, Terra Avia, Emirates.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы.

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