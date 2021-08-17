В УАФ озвучили состав сборной Украины на матчи квалификации чемпионата мира. Главного тренера еще нет

1 сентября украинцы сыграют в Нур-Султане против сборной Казахстана, 4 сентября – в Киеве – против сборной Франции.

Также сборная Украины проведет 8 сентября в чешской Пльзени товарищеский матч против сборной Чехии.

В список из 24 футболистов, вызванных в сборную Украины, вошли:

– вратари Георгий Бущан (киевское “Динамо”), Анатолий Трубин (донецкий “Шахтер”) и Андрей Лунин (мадридский “Реал”);

– защитники Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – “Шахтер”), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – “Динамо”), Эдуард Соболь (бельгийский “Брюгге”);

– полузащитники Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – “Динамо”), Тарас Степаненко (“Шахтер”), Руслан Малиновский (итальянская “Аталанта”), Андрей Ярмоленко (английский “Вест Хэм”), Александр Зинченко (английский “Манчестер Сити”), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба – “Ференцварош”, Будапешт, Венгрия);

– нападающие Роман Яремчук (лиссабонская “Бенфика”) и Артем Довбик (“Днепр-1”).

В резервный список попали Евгений Макаренко (венгерский “Фехервар”), Виктор Коваленко (итальянская “Специя”), Евгений Коноплянка, Ефим Конопля, Даниил Сикан (все – “Шахтер”), Тарас Качараба (пражская “Славия”), Богдан Михайличенко (брюссельский “Андерлехт”) и Владислав Кочергин (луганская “Заря”).

Список игроков опубликовал комитет национальных сборных команд Украины, сопредседателями которого являются Олег Блохин и Алексей Михайличенко.

Главного тренера национальной сборной Украины могут объявить 17 августа. По данным журналиста телеканала “Футбол” Игоря Бурбаса, им станет нынешний тренер юношеских сборных Александр Петраков.

Контекст:

После трех туров в отборочной группе D к чемпионату мира 2022 года сборная Украины с тремя очками идет на втором месте среди пяти команд. Лидируют чемпионы мира французы – семь очков.

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