 

В Киеве женщина в кафе избила 28-летнего мужчину, потерпевшего госпитализировали с разрывом селезенки и почки – полиция

17.08.2021, 1:36, Новости дня
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Отмечается, что инцидент произошел в столичном районе Оболонь.

“В кафе между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт. Драку начала женщина, которая несколько раз ударила одного из мужчин по голове и по туловищу. 28-летний местный житель упал и потерял сознание, его госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки, живота, разрывом селезенки и почки”, – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 39-летнюю женщину – уроженку Полтавской области. Ей сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Районный суд Киева избрал женщине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, ей грозит до восьми лет лишения свободы, подчеркнули в столичной полиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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