 

В ЕС заявили о намерении РФ «заполнить политический вакуум» в Афганистане

17.08.2021, 0:44, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЕвросоюзу нужна новая стратегия по Афганистану, так как РФ и Китай «быстро попытаются заполнить политический вакуум», сообщила группа депутатов Европарламента.

Во вторник пройдет видеоконференция глав МИД ЕС, на которой министры попытаются выработать единую позицию. В ЕП считают, что Пакистан, Иран и Индия «должны сыграть конструктивную роль в Афганистане», передает РИА «Новости».

Депутаты назвали вывод войск США и НАТО из Афганистана поспешным и неподготовленным. По их мнению, действия США и «шокирующий крах афганских институтов и их сил безопасности позволили талибам (движение «Талибан» запрещено в РФ – прим. ВЗГЛЯД) неожиданно быстро захватить власть в стране». 

Евродепутаты призвали «обеспечить безопасную и организованную эвакуацию иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну». По их мнению, «вылет через аэропорт Кабула должен быть гарантирован во что бы то ни стало». В ЕП полагают, что сейчас самым важным должны стать оказание гуманитарной помощи афганскому народу и эвакуация.

Напомним, западные посольства срочно эвакуируются из Кабула. Зарубежная пресса после взятия Кабула талибами подсчитывает пущенные на ветер триллионы долларов и констатирует унизительное поражение Запада в Афганистане. По словам президента США Джо Байдена, РФ и Китай якобы хотели, чтобы США бесконечно вкачивали ресурсы в Афганистан.



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