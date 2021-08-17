 

Американский военный получил легкое ранение в аэропорту Кабула

17.08.2021, 0:44, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ аэропорту Кабула, который уже возобновил работу, легкое ранение получил военнослужащий США, сообщил в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор.

По его словам, военный «был ранен, но легко, и он уже вернулся к службе», передает ТАСС.

Тейлор также сообщил, что «аэродром был открыт для работы», приземлился «первый C-17 с морскими пехотинцами США на борту», передает РИА «Новости».

Генерал сказал, что «авиаударов за последние 24 часа не было, но командование на земле продолжает поддерживать потенциал, если потребуется это сделать».

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США планируют завершить эвакуацию из кабульского аэропорта к 31 августа. Он сказал, что военное ведомство не может подтвердить информацию о проведении расследования после инцидента о гибели нескольких человек, которые пытались уцепиться за улетающие самолеты.

Как сообщил Кирби, «было бы неправильно делать заключение, что военные США не рассматривали в качестве возможности захват страны «Талибаном» (запрещен в России), но в США не ожидали, что это произойдет с такой скоростью и без боя. Кирби предупредил, что Пентагон оперативно и решительно отреагирует на любое нападение на американцев.

США в последнее время не фиксировали нападений талибов на американских военных и дипломатов. Последние удары ВВС США по позициям талибов нанесены «несколько дней назад». Говоря о причинах успеха талибов, Кирби указал на «отсутствие ясности», что силы безопасности Афганистана не собирались воевать. По его словам, «нельзя купить желание» воевать.

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Западные посольства срочно эвакуируются из Кабула. В аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника.



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