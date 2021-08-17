 

В ГА ООН запланированы выступления Лаврова, Байдена и главы Афганистана

17.08.2021, 0:44, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСтало известно содержание предварительной программы выступающих на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

Как сообщается, 25 сентября должен выступить глава МИД РФ Сергей Лавров. Выступление ожидается во второй половине дня. Глава американского государства Джо Байден выступит 21 сентября. Выступление Байдена стоит вторым по счету после президента Бразилии Жаира Болсонару. Кроме того, Афганистан в предварительной программе выступающих на сессии представлен главой страны, имя не указано. Выступление главы Афганистана ожидается 22 сентября, передает РИА «Новости».

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, захваченной движением «Талибан» (запрещено в России). 76-я сессия Генассамблеи ООН начнет работу 14 сентября. С 21 по 27 сентября состоится неделя высокого уровня сессии. МИД РФ сообщал, что Москва озвучит проблемы в деятельности Организации по запрещению химического оружия.



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