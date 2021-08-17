 

Спортсмены из Афганистана не примут участия в Паралимпиаде в Токио

17.08.2021, 0:42, Новости дня
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В Паралимпиаде должны были принять участие два спортсмена – тхэквондисты Закия Худадади и Хосейн Расули.

В МПК объяснили, что они не смогут попасть в Токио из-за заблокированных аэропортов.

Издание отмечает, что 23-летняя Худадади должна была стать первой женщиной, которая когда-либо представляла Афганистан на Паралимпиаде.

Паралимпиада 2020 пройдет с 24-го августа по 5 сентября 2021 года в Токио. Будет разыграно 540 комплектов наград, что на 12 больше, чем на Паралимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро. Соревнования будут проходить без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день бежал за границу.

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

Около 70 государств, в том числе Украина, потребовали свободной эвакуации людей из Афганистана. Они призывают обеспечить работу аэропорта и оставить открытыми пограничные переходы.

15 августа президент США Джо Байден объявил, что в Афганистан будут направлены 5 тыс. американских военных для безопасного вывода из страны представителей США и тех, кто им помогал. По его словам, представителей “Талибана” предупредили, что любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые ставят под угрозу персонал США и американскую миссию там, “будут встречены быстрыми и сильными” военными ударами США. 16 августа стало известно, что Пентагон дополнительно направит в страну 1 тыс. военных США.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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