“У меня нет проблем в общении с женским полом”. Беленюк ответил на вопрос о личной жизни

“Я вам обещаю, что когда женюсь, все об этом узнают”, – заявил нардеп.

На вопрос журналистки, пишут ли ему в соцсетях девушки после победы на Олимпиаде в Токио с предложением познакомиться, Беленюк сказал: “У меня нет проблем в общении с женским полом”.

Нардеп отметил, что ему нравятся умные девушки, с которыми можно поговорить.

“К сожалению, сейчас в популярных местах знакомства, ресторанах, например, редко можно встретить девушек, с которыми очень интересно. Для меня главное – чтобы чувство юмора было. И чтобы она понимала. Бывает, говоришь что-то, смотрит на тебя, не понимает, надо объяснять”, – уточнил Беленюк.

Он сказал, что есть достойные девушки.

“Конечно, есть. Все очень круто. Единственное, что нужно, – чтобы все пазлы сошлись. Проблема еще со временем. Бывает такое, что времени нет встретиться”, – признался нардеп.

Контекст:

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка, руандиец Венсан Ндагиджимана учился в Киеве, где познакомился с его матерью.

В детстве Беленюк увлекался спортом и народными танцами. Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.

Беленюк окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – управление бизнесом).

В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку “Слуги народа” (№10 в списке).



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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