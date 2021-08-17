 

“У меня нет проблем в общении с женским полом”. Беленюк ответил на вопрос о личной жизни

17.08.2021, 0:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я вам обещаю, что когда женюсь, все об этом узнают”, – заявил нардеп.

На вопрос журналистки, пишут ли ему в соцсетях девушки после победы на Олимпиаде в Токио с предложением познакомиться, Беленюк сказал: “У меня нет проблем в общении с женским полом”.

Нардеп отметил, что ему нравятся умные девушки, с которыми можно поговорить.

“К сожалению, сейчас в популярных местах знакомства, ресторанах, например, редко можно встретить девушек, с которыми очень интересно. Для меня главное – чтобы чувство юмора было. И чтобы она понимала. Бывает, говоришь что-то, смотрит на тебя, не понимает, надо объяснять”, – уточнил Беленюк.

Он сказал, что есть достойные девушки.

“Конечно, есть. Все очень круто. Единственное, что нужно, – чтобы все пазлы сошлись. Проблема еще со временем. Бывает такое, что времени нет встретиться”, – признался нардеп.

Контекст:

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка, руандиец Венсан Ндагиджимана учился в Киеве, где познакомился с его матерью.

В детстве Беленюк увлекался спортом и народными танцами. Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.

Беленюк окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – управление бизнесом).

В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку “Слуги народа” (№10 в списке).


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.12 / «Бомба замедленного действия» – во Франции всё больше афганских беженцев, выросших в условиях войны

01.08 / Организатора перевозки микроавтобусом арестовали по делу о смертельной аварии в Крыму

31.01 / Цукерберг не смог убедить Австралию отказаться от законов в отношении IT-гигантов

31.07 / Проценко высказался о саботирующих вакцинацию от COVID гражданах

11.08 / Зеленский назначил послов Украины в трех странах по совместительству

17.06 / Роскомнадзор уже начал блокировать VPN-сервисы

16.08 / Санников: Выезд Тихановской в Литву – спецоперация КГБ Беларуси. Но и в свободной Европе она остается в игре КГБ

23.03 / AstraZeneca уличили в предоставлении неполных данных о вакцине

10.09 / «Сделал для мира больше других» — Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию

05.04 / Эксперт Insider – сегодня водная инфраструктура США — «бомба замедленного действия»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика