 

СМИ сообщили, что Офис президента согласовал кандидатуру на должность главы КГГА. Кличко заявил о давлении на власти Киева

17.08.2021, 0:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отмечается, что вместо Виталия Кличко должность главы КГГА займет министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

“Назначение Чернышова уже согласовано”, – сказал источник изданию, добавив, что оно состоится до конца текущей недели.

Кличко 16 августа обнародовал в Facebook видеообращение, в котором назвал “опасным прецедентом для всей страны” сценарий, “который сегодня отрабатывают на власти Киева”.

“Массовые обыски, парализующие работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти и которые продолжаются уже несколько месяцев, являются системным давлением. Политически мотивированным давлением на власть Киева”, – заявил Кличко.

По его словам, эти действия направлены на дискредитацию столичной власти и лично мэра.

“И делается это с одной целью – опорочить мою репутацию. И создать почву, чтобы вопреки Конституции назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне”, – добавил Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/813862829303942/

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В 2019 году тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан отправил в Кабмин письмо с “напоминанием” о необходимости внесения представления на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Кабмин через некоторое время согласовал увольнение, но указ президента так и не был подписан. Кличко подал против Богдана и Кабмина иск в суд, а на Богдана также пожаловался в полицию.

Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре.

В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, они продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже “в махровые времена” экс-президента Виктора Януковича.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.11 / Доллар поднялся выше 80 рублей

17.04 / Задержанного в России украинского консула Сосонюка отпустили. МИД Украины грозит ответом

04.09 / Шторм выбросил на мель арестованное в Находке северокорейское судно

15.09 / В РФ не хватает внедорожников Haval H5 и H9

20.11 / Боррель подтвердил разработку военной концепции ЕС

20.02 / Россия предупредила о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии

24.05 / “Невозможно провести кампанию по вакцинации без вакцин”. Ляшко заявил, что ведет переговоры об изменении приоритета поставок препаратов в Украину

09.07 / Голод может унести больше жизней, чем коронавирус – Oxfam

15.10 / Конгресс США предупредил Минск о последствиях стрельбы по протестующим

13.02 / Дегтярев поставил на личный контроль сроки сдачи спорткомплекса в Комсомольске-на-Амуре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика