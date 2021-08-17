СМИ сообщили, что Офис президента согласовал кандидатуру на должность главы КГГА. Кличко заявил о давлении на власти Киева

Отмечается, что вместо Виталия Кличко должность главы КГГА займет министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

“Назначение Чернышова уже согласовано”, – сказал источник изданию, добавив, что оно состоится до конца текущей недели.

Кличко 16 августа обнародовал в Facebook видеообращение, в котором назвал “опасным прецедентом для всей страны” сценарий, “который сегодня отрабатывают на власти Киева”.

“Массовые обыски, парализующие работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти и которые продолжаются уже несколько месяцев, являются системным давлением. Политически мотивированным давлением на власть Киева”, – заявил Кличко.

По его словам, эти действия направлены на дискредитацию столичной власти и лично мэра.

“И делается это с одной целью – опорочить мою репутацию. И создать почву, чтобы вопреки Конституции назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне”, – добавил Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/813862829303942/

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В 2019 году тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан отправил в Кабмин письмо с “напоминанием” о необходимости внесения представления на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Кабмин через некоторое время согласовал увольнение, но указ президента так и не был подписан. Кличко подал против Богдана и Кабмина иск в суд, а на Богдана также пожаловался в полицию.

Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре.

В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, они продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже “в махровые времена” экс-президента Виктора Януковича.

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