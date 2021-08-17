 

Минобороны Армении и Азербайджана обменялись обвинениями в стрельбе на границе. Ереван сообщил о погибших

17.08.2021, 0:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Ереване утверждают, что в ночь на понедельник азербайджанские военные “пытались обеспечить позиционное наступление” в районе Сюникской области, но были отброшены на исходные позиции; что утром снайпер ВС Азербайджана убил армянского военного в направлении Нахичевани.

“Около 18.10 подразделения вооруженных сил Азербайджана в очередной раз пошли на провокацию, открыв огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным на участке Гегаркуник армяно-азербайджанской границы. Военнослужащий ВС Армении в результате ожесточенной перестрелки получил огнестрельное ранение со смертельным исходом. […] В результате ответных действий армянской стороны противник потерял не менее трех человек”, – говорится в сообщении.

Минобороны Азербайджана опровергло информацию о потерях.

“С 18.45 до 19.30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зеркенд Басаркечярского района подвергали обстрелу из оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кяльбаджарского района. Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет”, – подчеркнули в ведомстве.

По его данным, ВС Армении обстреливали азербайджанских военных из автоматов и пулеметов в ночь на 16 августа (в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кяльбаджарского района и в окрестностях Шуши) и утром понедельника (в районе Нахичеваньской Автономной Республики.

Контекст:

В сентябре 2020 года между Арменией и Азербайджаном вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт из-за Нагорного Карабаха. В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Несмотря на завершение активной фазы войны, между военными Армении и Азербайджана периодически возникают конфликты с применением огнестрельного оружия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.10 / В Киеве Кличко набрал 50,2%, его партия УДАР – 22% – экзит-полл Института развития общества

06.09 / МВД Белоруссии сообщило о десяти задержанных на акции протеста в Минске

01.05 / “В полиции тоже есть плохие люди”. Арахамия объяснил, почему Рада отказалась разрешить полицейским применять электрошокеры

23.03 / Инвесторы вкладывают в российский браузер Sidekick 2 млн долларов

15.04 / В Индии в седьмой раз за последние восемь дней побит рекорд заболеваемости COVID-19 – более 200 тыс. случаев в сутки

19.07 / Украина, Молдова и Грузия подписали декларацию Батумского саммита по интеграции в Евросоюз

10.04 / Independent – Грета Тунберг отказалась ехать на конференцию ООН по климату из-за неравного доступа к вакцинам

24.10 / Пентагон осудил турецкие испытания С-400

27.09 / Ан-26 в день катастрофы совершил шесть полетов. Шестая посадка оказалась фатальной

07.08 / В КГБ Белоруссии заявили о «козыре» против Тихановской

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика