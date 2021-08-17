Минобороны Армении и Азербайджана обменялись обвинениями в стрельбе на границе. Ереван сообщил о погибших

В Ереване утверждают, что в ночь на понедельник азербайджанские военные “пытались обеспечить позиционное наступление” в районе Сюникской области, но были отброшены на исходные позиции; что утром снайпер ВС Азербайджана убил армянского военного в направлении Нахичевани.

“Около 18.10 подразделения вооруженных сил Азербайджана в очередной раз пошли на провокацию, открыв огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным на участке Гегаркуник армяно-азербайджанской границы. Военнослужащий ВС Армении в результате ожесточенной перестрелки получил огнестрельное ранение со смертельным исходом. […] В результате ответных действий армянской стороны противник потерял не менее трех человек”, – говорится в сообщении.

Минобороны Азербайджана опровергло информацию о потерях.

“С 18.45 до 19.30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зеркенд Басаркечярского района подвергали обстрелу из оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кяльбаджарского района. Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет”, – подчеркнули в ведомстве.

По его данным, ВС Армении обстреливали азербайджанских военных из автоматов и пулеметов в ночь на 16 августа (в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кяльбаджарского района и в окрестностях Шуши) и утром понедельника (в районе Нахичеваньской Автономной Республики.

Контекст:

В сентябре 2020 года между Арменией и Азербайджаном вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт из-за Нагорного Карабаха. В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.

Несмотря на завершение активной фазы войны, между военными Армении и Азербайджана периодически возникают конфликты с применением огнестрельного оружия.

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