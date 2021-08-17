ВС США переходят на безвоздушные шины

В джунглях Суринама с успехом испытаны непневматические шины Мишлен для американской армии.

Входящий в состав ВС США Центр тестирования тропических регионов TRTC испытал безвоздушные шины Tweel компании Мишлен. Центр специализируется на тестах техники в экстремальных тропических условиях. Шины поставили на армейский вариант популярного мотовездехода Polaris MRZR. Он не столь комфортен, зато особенно надежен благодаря специальному каркасу безопасности и заточен на военные операции, пояснил выбор ТС TRTC Карлос Мора. По его словам, шины Tweel, кроме явного преимущества – неубиваемости, снижают вес транспортных средств благодаря отсутствию необходимости в запаске и домкрате. Мало того, срок службы Tweel втрое больше, чем у тех, какие можно найти запросом типа шины в калуге купить. Тесты в джунглях Суринама дали военным представление об эффективности изобретения в условиях реального мира. Старые дороги для перевозки леса и непростые условия саванны оказались идеальными для испытаний, отметил Карлос Мора. Наконец, шины Tweel просверлили, сымитировав таким образом дыры от выстрелов – и поехали дальше.

Colesa.ru

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