Почти 70 стран и Евросоюз пообещали помощь гражданам Афганистана

…бежавшим после захвата талибами Кабула.

Около 70 стран и Евросоюз готовы оказать помощь гражданам Афганистана, вынужденным бежать из страны после того, как сторонники движения «Талибан»* объявили о полном контроле над страной. Совместное заявление опубликовано на сайте Госдепартамента США.

«Афганцам и иностранцам, которые хотят уехать, должно быть разрешено сделать это; дороги, аэропорты и границы должны оставаться открытыми, и должно поддерживаться спокойствие. Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в безопасности и достойно. Мы готовы им помочь», — говорится в документе.

Среди стран, присоединившихся к заявлению — США, Австралия, Великобритания, Швеция, Грузия, Украина и другие.

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На фоне происходящего в стране многие жители афганской столицы пытаются бежать. В городе образовались пробки, здание аэропорта переполнено людьми. Американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпы людей вышли на взлетно-посадочную полосу.

Накануне боевики «Талибана» без боя взяли столицу Кабул, президент Ашраф Гани был вынужден сложить полномочия и уехать за границу. Сторонники движения заявили о полном контроле над Афганистаном и его границами. Единственным вариантом покинуть страну оставался аэропорт Кабула.

* движение признано террористическим и запрещено в РФ

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