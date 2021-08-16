В Рыбинске открылась третья смена Школы юных капитанов

16.08.2021, 8:39, Новости

Теги: Образование, Спорт

Школа юных капитанов является продолжением проекта «Ушаковские паруса», который реализуется в Рыбинске при поддержке Фонда президентских грантов.

Это второй этап, первый, стартовавший осенью 2020 года, был теоретический. Сейчас ребята имеют возможности применить полученные знания на практике.

Эта смена станет третьей и завершающей в этом году. В течение недели 54 претендента на звание юного капитана будут заниматься общефизической подготовкой, футболом, гимнастикой, а главное – осваивать азы парусного спорта.

– Парусный спорт – это свежий воздух, вода, солнце, активный образ жизни. Сам проект и задумывался для популяризации парусного спорта в детско-юношеской среде, чтобы ребята попробовали себя на воде, – отметил Андрей Родин руководитель Школы юных капитанов.

Знания, которые ребята приобрели в теории в течение учебного года, теперь могут быть реализованы на практике. Большое внимание удаляется безопасности. На открытую воду юные капитаны всегда выходят в сопровождении опытных яхтсменов-наставников.

– Это очень важный проект для развития физической подготовки ребят, приобщения к здоровому образу жизни, расширения кругозора. Поэтому благодарю Федерацию парусного спорта Ярославской области за такую инициативу. Подобные проекты, безусловно, всегда будем поддерживать, – сказал директор департамента по физической культуре , спорту и молодежной политике Олег Кондратенко.

Школа юных капитанов организована на безе спортивной школы «Переборец».

Пресс-служба администрации города Рыбинска