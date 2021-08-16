 

Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию

16.08.2021, 23:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПо словам президента США Джо Байдена, РФ и Китай якобы хотели, чтобы США бесконечно вкачивали ресурсы в Афганистан.

«Наши истинные стратегические соперники – Китай и РФ – ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан», – приводит его слова ТАСС.

Байден заявил, что продолжает считать верным решение о выводе войск. Военные США «не будут и не должны воевать в войнах, в которых не воют сами афганцы», сказал он, добавив, что «для вывода войск никогда нет хорошего времени». Байден считает «неправильным просить американских военных вступать в конфликт там, где сами афганцы не могут защищать себя», передает РИА «Новости».

По его словам, «политическое руководство» Афганистана «сдалось и бежало», а «армия провалилась». Президент утверждает, что США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане, который сейчас наблюдается.

При этом США, как считает Байден, достигли целей в Афганистане – он заявил, что их миссией «никогда не было строительством нации», а также «создание объединенной, централизованной демократии». Вашингтон стремился лишь «предотвратить террористические атаки на Америку», достать виновных в атаке 11 сентября, убедиться, что «Аль-Каида» (запрещена в России) не сможет использовать Афганистан для будущих атак. 

Байден сказал, что «унаследовал» соглашение, которое Дональд Трамп, занимая пост президента США, заключил с движением «Талибан» (запрещено в России). Нынешний глава США, заявил, что делал выбор между соблюдением соглашения и «эскалацией конфликта», которая грозила потерями для американских военных.

По его мнению, нынешняя ситуация в Афганистане демонстрирует, что «ни одна современная армия не сможет добиться стабильности, единства и безопасности в Афганистане». Вашингтон продолжит оказывать поддержку жителям Афганистана и выступать в защиту их прав, сообщил Байден.

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Движению «Талибан» (запрещено в России) потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию Афганистана. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.01 / Главред «Медиазоны» задержан за призывы к участию в незаконных акциях

25.04 / Итальянский эксперт: Смерть Навального принесет пользу только Западу

04.05 / В браузере Safari все еще плохо работает веб-версия Skype

24.03 / Украина продлила санкции против российских граждан и компаний

03.03 / В Киеве обокрали автомобиль главы САП – полиция

09.04 / Главред – эксперт объяснил, как Украине стать основным союзником США вне НАТО

09.09 / Ростех собирается выпускать опреснительные установки для южных регионов России

20.04 / Парламентарии стран “Люблинского треугольника” приедут в Украину на фоне эскалации конфликта на Донбассе

12.01 / Республиканцы в Конгрессе США подготовили резолюцию против Трампа

25.12 / ГСЧС Украины переходит на усиленный режим работы. Во время праздников будут использовать авиацию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика