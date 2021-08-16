Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию

По словам президента США Джо Байдена, РФ и Китай якобы хотели, чтобы США бесконечно вкачивали ресурсы в Афганистан.

«Наши истинные стратегические соперники – Китай и РФ – ничего бы не хотели больше, чем новые вливания со стороны США миллионов долларов и ресурсов в бесконечных попытках стабилизировать Афганистан», – приводит его слова ТАСС.

Байден заявил, что продолжает считать верным решение о выводе войск. Военные США «не будут и не должны воевать в войнах, в которых не воют сами афганцы», сказал он, добавив, что «для вывода войск никогда нет хорошего времени». Байден считает «неправильным просить американских военных вступать в конфликт там, где сами афганцы не могут защищать себя», передает РИА «Новости».

По его словам, «политическое руководство» Афганистана «сдалось и бежало», а «армия провалилась». Президент утверждает, что США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане, который сейчас наблюдается.

При этом США, как считает Байден, достигли целей в Афганистане – он заявил, что их миссией «никогда не было строительством нации», а также «создание объединенной, централизованной демократии». Вашингтон стремился лишь «предотвратить террористические атаки на Америку», достать виновных в атаке 11 сентября, убедиться, что «Аль-Каида» (запрещена в России) не сможет использовать Афганистан для будущих атак.

Байден сказал, что «унаследовал» соглашение, которое Дональд Трамп, занимая пост президента США, заключил с движением «Талибан» (запрещено в России). Нынешний глава США, заявил, что делал выбор между соблюдением соглашения и «эскалацией конфликта», которая грозила потерями для американских военных.

По его мнению, нынешняя ситуация в Афганистане демонстрирует, что «ни одна современная армия не сможет добиться стабильности, единства и безопасности в Афганистане». Вашингтон продолжит оказывать поддержку жителям Афганистана и выступать в защиту их прав, сообщил Байден.

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Движению «Талибан» (запрещено в России) потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию Афганистана. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели.