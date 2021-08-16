В Кабуле на американской базе осталось 12 украинских военных – СМИ

По ее словам, американцы уже покинули базу, там остались украинцы, грузины, румыны и болгары – всего более 40 человек.

Наталья утверждает, что на базу приходили талибы, они вели себя не жестоко и забрали все оружие, предупредив, что может быть “по-другому”.

“Сегодня талибы нормальные, а завтра они могут подумать, что эти ребята – те, кто против них воевал на стороне американцев. Их первых возьмут в плен”, – заявила сестра украинского военного.

Она отметила, что украинцы не выходят с базы, потому что в городе “царит анархия”.

“Обозревателю” один из оставшихся на базе в Кабуле украинцев рассказал, что на базе находится около 400 человек. Кроме украинцев, румын, болгар и грузин, есть также британцы и индусы.

Собеседник издания подтвердил, что талибы пока не проявляют агрессии к украинцам и другим иностранцам, однако поставили свою охрану базы.

“Постоянно требуют, чтобы мы сдали оружие. Но если на это пойдем, что будет потом – большой вопрос”, – объяснил украинец.

По его словам, проблемой для эвакуации являются дорога с базы в аэропорт, а также отсутствие самолета, на котором можно улететь.

Украинцы, находящиеся на американской базе в Кабуле, связались с посольством Украины в Таджикистане, которое по совместительству отвечает и за Афганистан. Дипломаты “обещают искать варианты”, на каком борте эвакуировать соотечественников.

Ранее сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что из аэропорта Кабула не может улететь самолет, на котором из Афганистана эвакуируются украинцы. Он также назвал “абсолютной манипуляцией” информацию о том, что МИД Украины не предлагает соотечественникам эвакуироваться из Афганистана.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день бежал за границу.

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, пообещав амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность частного имущества.

Около 70 государств, в том числе Украина, потребовали свободной эвакуации людей из Афганистана. Они призывают обеспечить работу аэропорта и оставить открытыми пограничные переходы.

15 августа президент США Джо Байден объявил, что в Афганистан будут направлены 5 тыс. американских военных для безопасного вывода из страны представителей США и тех, кто им помогал. По его словам, представителей “Талибана” предупредили, что любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые ставят под угрозу персонал США и американскую миссию там, “будут встречены быстрыми и сильными” военными ударами США.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Украина в ночь на 16 августа вывезла из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. В ту же ночь, 16 августа, аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы.

По данным МИД Украины, готовность эвакуироваться из Афганистана выразил еще по меньшей мере 91 украинец.

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