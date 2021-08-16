Экс-нардеп Балашов подрался со следователем. Видео

На видео видно, что экс-нардеп набрасывается на своего собеседника в зале с флагом Украины.

По данным “Страны”, Балашова задержали сотрудники Печерского управления полиции после столкновения со следователем. Адвокат бизнесмена Игорь Черезов сообщил, что ночь Балашов проведет в изоляторе временного содержания.

Контекст:

Балашову 60 лет. В 1998–2002 годах был народным депутатом Украины. В 2019 году баллотировался в президенты Украины и набрал в первом туре 0,17% голосов.

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Видео: editor GORDON / YouTube

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