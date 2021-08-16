Москвичи смогут задать вопросы об онлайн-голосовании на горячей линии

Горячая линия действует по номеру +7 (495) 539-56-56.

Помимо горячей линии, москвичи смогут задать вопрос с помощью электронной почты [email protected] Также для обращений доступен чат-бот mos.ru.

Помочь москвичам готовы и в единой справочной службе столичного правительства. Для этого нужно позвонить по номеру +7 (495) 777-77-77. Обратиться могут как электронные избиратели, так и те, кто проголосует традиционным методом.

Выборы в Государственную Думу, а также региональные и муниципальные кампании пройдут с 17 по 19 сентября.

Для участия в электронном голосовании нужно пройти регистрацию на сайте mos.ru до 13 сентября включительно или в приложениях “Моя Москва” и “Госуслуги Москвы”. Отдавшие свой голос дистанционно примут участие в розыгрыше 20 квартир и 100 автомобилей.