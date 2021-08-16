Этот фарс у нас правом зовется

Российский суд в эпоху постмодерна.

Мосгорсуд. Фото: РИА Новости

Преступники столь же разнятся между собой, как и нормальные люди. Потому представление, что все судьи одинаковы, а фарсовый характер суда очевиден с самого начала, не соответствует действительности. Судьи — разные. Соответственно, и процессы разные.

Я был под судом несколько раз. Хотя сейчас об этом и говорить-то неловко — людям реальные срока ни за что дают, а у меня лишь штрафы. Правда, тоже ни за что.

Так вот, большинство моих судей сидели с каменными лицами, и ты понимал, что говоришь в стену. «Выслушав» таким образом доводы защиты и самого ответчика, они механическим голосом зачитывали «готовый уже приговор» — здесь и далее цитаты и очень подходящей к теме песни Кима «Адвокатский вальс». Но бывают, оказывается, и другие судьи.

Андрей Геннадьевич Васильев, судья Московского городского суда, слушавший мою жалобу на решение Гагаринского суда, признавшего меня виновным в неповиновении и скандировании в ходе акции 21 апреля, был вежлив и интеллигентен. Меня поймали на камеру с распознаванием образа.

Преступления свои, по мнению Гагаринского суда, я совершил с 19.00 до 23.00 в составе пяти тысяч человек. В качестве доказательства привели видео, где я с закрытым ртом иду неизвестно где

(место не идентифицировано) в 18.40! Никаких распоряжений, которым я мог бы не повиноваться, при этом не слышно, а скандировать с закрытым ртом можно, разве что, дырочкой в правом боку. Вот мы и пытались объяснить высокому суду абсурдность обвинения.

Судья слушал внимательно и заинтересованно, задавал уточняющие вопросы. Смеялся, когда я предложил ему закрыть рот и проскандировать что-нибудь. Признал мои доводы убедительными — так и сказал! Правда, в ответ на наше замечание, что на видео люди просто идут в разные стороны, и нет, мол, никаких указаний на то, что это именно акция, он заметил, что нет и никаких указаний, что они не идут при этом на акцию, а значит, не имеют намерение нарушить закон. Согласился с тем, что отвечать ему прямо, участвовал ли я в незаконной акции, мне не следует, а разумно возложить бремя доказательства на обвинение. Про презумпцию невиновности тоже согласился, а не зверел от этого слова, как в суде первой инстанции. И так далее.

Защитников тоже выслушивал внимательно. После этого вполне приятного общения встал, и даже не удаляясь в совещательную комнату, объявил: «Жалобу оставить без удовлетворения»!

Ладно, я, но даже защитники — профессиональные юристы — думали, что он ведет дело к отмене решения. Ведь несколько аналогичных дел им удалось отбить.

Я это, конечно, переживу. Бюджет разбогатеет на 20 тысяч рублей — четверть ершика, но — все же, деньги, на земле не валяются.

Зачем все это, понятно. Во-первых, ловя на камеры, обещая за третий раз уже уголовку, они сбивают готовность участвовать в протестах — в тюрьму мало, кто хочет. Во-вторых, легким движением руки, они превращают мирный протест в экстремизм, а значит, лишают его участников права баллотироваться. У нас уже, по некоторым подсчетам, миллионы лишенцев. Вот и Шлосберг уже «экстремист» и не может избираться. И это только начало. В светлом будущем останутся только члены ЦИК, которые и будут совершенно демократично выбирать все ветви власти нам на радость.

Понятно, когда, выполняя то, что они считают своими обязанностями, представители системы не желают слушать аргументов противника — так и «тройки» поступали, а не только современные судьи. У них приказ на уничтожение (изоляцию, удушение) и им неважно, чем провинился тот, кого они репрессируют сегодня. Для палача не имеет значения, за какое преступление он казнит, он просто инструмент, орудие. Интереснее — и страшнее — интеллигентный и вежливый Андрей Геннадьевич.

Он-то точно видел, даже в деталях разобрался, что «белые нитки видать». Он вник во все, он ведал, что творит. И он продемонстрировал и нам, и себе, что правда не имеет значения. Совсем! Правды нет.

Собственно, так же ведет себя и пропаганда. Вот, например, Ольга Скабеева, комментирует счастливый победный танец выигравшего золото на Олимпиаде украинского борца. «Некоторые считают», говорит она при этом, что станцевал он не гопак, а вовсе даже русский танец вприсядку, а значит, ему теперь опасно возвращаться в Киев. И делает вывод — вот, мол, какие нравы в Украине. Она же, при этом, знает, что ее слова — и про то, что это был за танец, и про опасность возвращения в Киев — к реальности имеют не большее отношение, чем то, что в РФ по улицам медведи ходят. Но ей это знание не мешает — правды нет.

Российская власть давно и последовательно проводит идею о не просто несущественности реальности, а о ее «не существовании». Ее нет, есть только их слова — будь то об оппозиции, о масштабах смертности от Ковида или о происках врагов. И идея Шойгу построить «три, а лучше — пять» миллионников в Сибири не так уж далека от сегодняшних судебных и пропагандистских практик — нет ни географии, ни демографии, есть только смутные, слабо структурированные желания начальства, которым мир обязан подчиняться.

Возвращаясь к судам — их нет. Нет надежды на справедливость, на диалог. Надежды — лишь на другие методы, которые в нашей стране очень давно опробованы.

Удивительное дело — судов нет, а адвокаты есть! И в этом, и в еще одном процессе, который у меня идет параллельно, я с восхищение смотрю на них — на Михаила Бирюкова и Татьяну Соломину из ОВД ИНФО, на Анастасию Буракову из закрытой уже Открытки* — на людей, которые не опускают рук и продолжают свои почти, но не совсем безнадежные попытки. «О, правое русское слово, Луч света в кромешной ночи…». Спасибо им!

P.S.

Напоследок, хочу обратиться к властям предержащим с предложением, реализация которого избавит от лишней работы и судей, и следователей, и даст им возможность ловить и судить бандитов (если не разучились за эти годы), а не мирных граждан, виновных лишь в том, что они не в восторге от нашего начальства. Надо просто сделать все акции платными. Хочешь на митинг пойти, на шествие, хочешь встать в пикете — заплати штраф заранее, получи квитанцию и с дорогой душой. Уйдет элемент случайности — засекут тебя на акции или не засекут, уйдут обвинения судей в произволе — все будут платить один и тот же штраф, максимальный. Кстати, если после оплаты штрафа, ты по каким-либо причинам не пойдешь на акцию, дополнительно тебя за это уже не оштрафуют. У нас правовое государство.

Леонид Гозман, Политик, президент общественного движения «Союз правых сил»

*Генпрокуратура признала организацию «нежелательной» на территории России

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